Saudi-Arabien hat eine weitere Lockerung der strengen Regeln für Frauen angekündigt.

Sie sollen künftig ohne die Erlaubnis eines Mannes Reisepässe erhalten und ins Ausland reisen dürfen, wie die staatliche Zeitung "Umm Al-Kura" unter Berufung auf einen Regierungsbeschluss berichtet. Die neuen Regeln sollen demnach für alle Frauen über 21 Jahren gelten. Diese benötigen in dem erzkonservativen Königreich bislang für Reisen, ein Studium oder die Ausübung bestimmter Berufe die Zustimmung ihres Mannes, Vaters, Bruders oder eines anderen männlichen Verwandten.



In den vergangenen Jahren hat Saudi-Arabien unter Kronprinz bin Salman begonnen, die strengen Regeln etwas zu lockern. So dürfen Frauen dort inzwischen Auto fahren, Fußballspiele besuchen und Berufe ergreifen, die zuvor Männern vorbehalten waren. Kritiker sprechen von lediglich kosmetischen Reformen und fordern, das Vormundschaftssystem ganz abzuschaffen.