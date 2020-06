Die Vereinten Nationen und Saudi-Arabien veranstalten heute eine Geberkonferenz für den Jemen.

Ziel der virtuellen Tagung ist es, umgerechnet gut zwei Milliarden Euro für Lebensmittel, Medikamente und andere Hilfsgüter aufzubringen. Der Bürgerkrieg im Jemen hat nach Aussage der UNO die derzeit größte humanitäre Krise weltweit ausgelöst. Die Corona-Pandemie habe die Lage noch verschlimmert, hieß es in Genf.



Hilfsorganisationen hatten wiederholt um stärkere Unterstützung gebeten. Die Lebensmittelrationen für Hungernde habe man bereits halbieren müssen, auch Programme in vielen Krankenhäusern mussten nach Angaben der Vereinten Nationen aus Geldmangel zurückgefahren werden.



Die Rolle Saudi-Arabiens als Mitveranstalter der Geberkonferenz ist umstritten, da das Königreich selbst an dem Konflikt im Land beteiligt ist und für Kriegsverbrechen verantwortlich gemacht wird.