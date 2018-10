Saudi-Arabien hat zugegeben, dass der regimekritische Journalist Khashoggi im saudischen Konsulat in Istanbul getötet wurde. Zwischen ihm und mehreren Personen sei es bei einer Diskussion zu einem Faustkampf gekommen, der zu seinem Tod geführt habe, meldet die staatliche saudische Nachrichtenagentur Spa.

In diesem Zusammenhang seien 18 saudische Staatsangehörige festgenommen worden. Mehrere ranghohe Geheimdienstler sollen den Staatsmedien zufolge entlassen worden sein, darunter der Vizepräsident des Geheimdienstes, Ahmad al-Assiri. Von seinem Posten enthoben worden sei auch der Medienberater am königlichen Hof. Beide Männer galten als enge Vertraute von Kronprinz Mohammed bin Salman. Er soll auf Anordnung des Königs einen Ausschuss einberufen, der den saudischen Geheimdienst umbauen und dessen "Befugnisse genau festlegen" soll.



US-Präsident Trump erklärte, die Angaben aus Riad seien glaubhaft. Es sei aber zu früh für ein abschließendes Urteil. Der Tod Khashoggis sei inakzeptabel, betonte Trump. Er werde darüber mit Kronprinz Mohammed bin Salman sprechen. Auch UNO-Generalsekretär Guterres äußerte sich besorgt und bekräftigte die Forderung nach einer "unmittelbaren, gründlichen und transparenten Untersuchung" der Umstände des Todes Khashoggis.



Der Journalist, der im Exil in den USA lebte, war am 2. Oktober in das saudische Konsulat in Istanbul gegangen, um ein Dokument für seine Hochzeit mit einer Türkin abzuholen. Seitdem war er verschwunden. Türkische Ermittler hatten in den vergangenen Tagen das saudische Konsulat und die Residenz des Konsuls durchsucht.