In einem Streit um Menschenrechte weist Saudi-Arabien den kanadischen Botschafter aus und ruft seinen eigenen Botschafter aus Kanada zurück.

Das Außenministerium in Riad teilte in der Nacht mit, zudem werde das kürzlich abgeschlossene Handelsabkommen zwischen beiden Ländern eingefroren. Zur Begründung hieß es, die kanadische Regierung habe sich in innere Angelegenheiten Saudi-Arabiens eingemischt. Das werde man nicht akzeptieren.



Kanadas Außenministerin Freeland hatte sich zuvor kritisch über die Festnahme mehrerer Frauenrechtlerinnen und Bürgerrechtler in Saudi-Arabien geäußert. Die kanadische Botschaft in Riad verlangte die sofortige Freilassung der Festgenommenen.



Die Menschenrechte sind als universell gültige Rechte seit 1948 in einer Allgemeinen Erklärung der Vereinten Nationen niedergelegt sowie in mehreren internationalen Verträgen wie dem Pakt über bürgerliche und politische Rechte und dem Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte völkerrechtlich verankert.