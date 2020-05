Die Söhne des ermordeten saudischen Journalisten Jamal Khashoggi haben den Tätern nach eigenen Angaben verziehen.

Das geht aus einer Mitteilung hervor, die Salah Khashoggi auf Twitter veröffentlichte. Die Nachrichtenagentur AFP zitiert zwei saudische Beobachter, denen zufolge die Täter nun wohl nicht mehr hingerichtet werden dürften.



Der Regimekritiker Jamal Khashoggi war im Oktober 2018 im saudischen Konsulat in Istanbul getötet worden. Die saudische Führung räumte die Gewalttat ein. Kronprinz bin Salman bestritt aber, die Tötung selbst angeordnet zu haben. In Saudi-Arabien wurden im vergangenen Dezember fünf Männer in dem Fall zum Tode verurteilt, drei weitere erhielten lange Haftstrafen.



Jamals Khashoggis Sohn Salah lebt in Saudi-Arabien. Die "Washington Post" hatte schon im April 2019 berichtet, er und seine Geschwister hätten als Entschädigung Häuser und monatliche Zahlungen erhalten.