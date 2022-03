Im Jemen bekämpfen schiitische Huthis die Anhänger des sunnitischen Exilpräsidenten Abed Rabbo Mansur Hadi. (picture alliance/dpa/Yahya Arhab)

Sie trat heute früh in Kraft. Man wolle damit die politischen Verhandlungen unterstützen, teilte das Bündnis mit. Zudem solle ein positives Umfeld während des bevorstehenden Fastenmonats Ramadan geschaffen werden. Wie lange die Waffenruhe dauern soll, wurde nicht mitgeteilt. In der Vergangenheit sind Waffenruhen zumeist gescheitert. Am Wochenende hatten die Huthis eine Feuerpause angeboten. Die Militärkoalition kämpft seit sieben Jahren gegen die Huthis, um die bisherige Regierung im Jemen wiederherzustellen.

