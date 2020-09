Saudi-Arabien hat den Kommandeur der im benachbarten Bürgerkriegsland Jemen aktiven internationalen Militärkoalition abgesetzt.

Gegen den General seien in Verbindung mit Korruptionsfällen im Verteidigungsministerium in Riad Ermittlungen eingeleitet worden, heißt es in einem Dekret von König Salman. Auch der Sohn des Kommandeurs sei von seiner Aufgabe als stellvertretender Gouverneur der Region Al-Dschuf entbunden worden. Darüberhinaus seien im Zusammenhang mit verdächtigen Finanztranskationen gegen vier weitere Militärangehörige Untersuchungen eingeleitet worden.