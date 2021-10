Saudi-Arabien will bis 2060 klimaneutral werden.

Das kündigte Kronprinz bin Salman in einer Rede zu Beginn des ersten Klimaforums in dem Königreich an. Bisher ist die Wirtschaft in Saudi-Arabien weitgehend von Öl- und Gasexporten abhängig. Inzwischen wird aber der Ausbau erneuerbarer Energien vorangetrieben. Erste Anlagen begannen in den vergangenen Monaten mit der Stromerzeugung. Bis 2030 will das Land die Hälfte seines Energiebedarfs aus erneuerbaren Quellen decken. Außerdem sollen zehn Milliarden Bäume gepflanzt werden.



Die Vereinigten Arabischen Emirate hatten Anfang des Monats angekündigt, bis 2050 Klimaneutralität anzustreben.

Diese Nachricht wurde am 23.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.