Der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman hat die Tötung des regimekritischen Journalisten Khashoggi als abscheulichen Vorfall bezeichnet.

Die Tat sei schmerzhaft für alle Saudis und durch nichts zu rechtfertigen, sagte der Thronfolger auf einer Investorenkonferenz in der Hauptstadt Riad. Man unternehme alles, um die Verbrecher vor Gericht zu bringen. - Das saudische Königshaus hatte erst nach internationalem Druck zugegeben, dass Khashoggi im Konsulat des Landes in Istanbul getötet wurde. Eine Verstrickung des Kronprinzen weist der Palast jedoch zurück.



Nach den USA hat auch Großbritannien wegen des Falls Khashoggi Sanktionen gegen saudische Staatsangehörige verhängt. Die britische Premierministerin May erklärte, die Personen dürften nicht mehr einreisen; bereits vergebene Visa würden entzogen. Tschechien kündigte an, einen Diplomaten aus seiner Botschaft in Riad abzuziehen. Auch Frankreich drohte mit Strafmaßnahmen.