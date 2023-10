Fußball-Weltmeisterschaft

Das Verhältnis zwischen FIFA-Präsident Infantino (Mitte) und dem saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman (rechtes) gilt als gut. (IMAGO / ActionPictures / IMAGO)

Der FIFA-Experte der "Süddeutschen Zeitung", Thomas Kistner, hält die Vergabe der WM 2034 an Saudi-Arabien für so gut wie sicher. Auf das Land könne man sich angesichts der FIFA-Vorgaben schon heute als Gastgeber der WM 2034 festlegen. Kistner begründete dies mit der Vergabe der Endrunde 2030, bei der zwei konkurrierende Bewerbungen berücksichtigt wurden. Das Turnier findet größtenteils in Spanien, Portugal und Marokko statt, außerdem werden drei Spiele in Uruguay, Paraguay und Argentinien ausgetragen.

Nach der Weltmeisterschaft im vergangenen Jahr in Katar wäre es die zweite Vergabe an ein Land auf der arabischen Halbinsel. Saudi-Arabien fördert den Fußball im eigenen Land mit hohen Summen und löste so die umstrittene Transferoffensive aus, die zahlreiche Fußball-Profis aus Europa in die saudische Pro League lockte.

Die Gastgeber der kommenden WM 2026 sind USA, Kanada und Mexiko.

Diese Nachricht wurde am 05.10.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.