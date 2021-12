Im Jemen-Krieg sind bereits zehntausende Menschen getötet worden. Millionen leiden unter einem Mangel an Lebensmitteln und Medikamenten. (XinHua)

Details sind nicht bekannt. Bei einem offenbar ersten Vergeltungsschlag wurden nach Angaben jemenitischer Ärzte drei Zivilisten in der Stadt Adschama nordwestlich der jemenitischen Hauptstadt Sanaa getötet - darunter ein Kind. Sechs weitere Menschen seien verletzt worden, hieß es.

Gestern Abend hatte es nach saudischen Angaben in der Grenzregion Dschasan neben den zwei Todesopfern sieben Verletzte gegeben, als ein Geschoss in ein Geschäft eingeschlagen ist. Die Huthi-Rebellen bekannten sich zu dem Angriff und warnten Saudi-Arabien vor "schmerzhaften" Konsequenzen, falls die Allianz ihre "Aggression" gegen den Jemen fortsetzen sollte. Die Huthi-Rebellen greifen das benachbarte Saudi-Arabien regelmäßig mit Raketen und Drohnen an, wobei meist Flughäfen und Ölanlagen das Ziel sind. Tote gab es bei diesen Angriffen aber schon seit mehr als drei Jahren nicht mehr.

Im Jemen herrscht seit 2015 Krieg zwischen den von Saudi-Arabien und anderen Staaten unterstützten Truppen von Präsident Hadi und den Huthis, die vom Iran unterstützt werden. Zehntausende Menschen wurden in dem Konflikt bereits getötet, Millionen mussten fliehen. Mehr als 80 Prozent der rund 30 Millionen Einwohner sind auf humanitäre Hilfe angewiesen.

