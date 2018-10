In der Europäischen Union gibt es Streit in der Frage, ob ein Waffenembargo die richtige Reaktion auf die Tötung des saudi-arabischen Journalisten Khashoggi ist.

Frankreichs Präsident Macron sprach sich gegen einen Stopp von Rüstungsexporten nach Saudi-Arabien aus. Er sagte bei einem Besuch in der slowakischen Hauptstadt Bratislava, Waffenlieferungen an das Königreich hätten, so wörtlich, nichts mit Herrn Khashoggi zu tun. Auch der spanische Regierungschef Sanchez hatte erklärt, ein Ende der Lieferungen komme nicht infrage. Großbritannien machte ebenfalls deutlich, kein Interesse an einem Embargo zu haben. Die Bundesregierung in Berlin begrüßte hingegen den Vorstoß der österreichischen EU-Ratspräsidentschaft, vorerst keine Rüstungsgüter an Saudi-Arabien zu liefern. Wirtschaftsminister Altmaier sagte im Dlf, er freue sich, dass Österreich den Gedanken aufgreife. Er selbst sei auch für eine europäische Lösung. Auch das Europaparlament hatte sich für ein Embargo ausgesprochen.



Khashoggi war am 2. Oktober im saudischen Konsulat in Istanbul getötet worden. Das hat mittlerweile auch Riad eingeräumt. Türkische Sicherheitsbehörden gehen davon aus, dass Kronprinz Mohammed bin Salman den Befehl zur Beseitigung des Regierungskritikers gegeben hat. In der Türkei forderte Präsident Erdogan nun erneut, Saudi-Arabien müsse den Auftraggeber für den Anschlag auf den regierungskritischen Journalisten preisgeben.



Nach Ansicht des Grünen-Politikers Bütikofer ist ein europaweiter Exportstopp für Waffenlieferungen an Saudi-Arabien notwendig, um das Land in seine Schranken zu weisen. Der Vorsitzende der europäischen Grünen sagte im Deutschlandfunk, ein Embargo würde die Arroganz durchlöchern, mit der die Saudis bisher glaubten, sich alles erlauben zu können - ob Mord oder Totschlag.