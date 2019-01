Der Streaming-Dienst Netflix hat aus seinem Angebot in Saudi-Arabien eine Sendung entfernt, über die das Königshaus sich beschwert hatte.

In der Episode der Reihe "Patriot Act" mit dem US-Komiker Hasan Minhaj ging es unter anderem um die Ermordung des saudischen Journalisten Jamal Kashoggi. Minhaj wirft zudem Kronprinz bin Salman vor, keine echten Reformen zu wollen. Außerdem kritisiert er Saudi-Arabiens militärisches Engagement im Krieg im Jemen. Die saudischen Behörden verlangten die Löschung des Videos, weil es gegen ein Gesetz gegen Cyberkriminalität verstoße, wie die britische Zeitung "Financial Times" berichtet. Netflix kam dem nach und erklärte, man unterstütze die künstlerische Freiheit auf der ganzen Welt, müsse sich aber an lokale Gesetze halten.