Der Grünen-Außenpolitiker Nouripour hat neben dem Stopp von Waffenlieferungen weitere Schritte gegen Saudi-Arabien gefordert.

Es sei dringend notwendig, die strategische Partnerschaft mit dem Land zu beenden, sagte Nouripour im Deutschlandfunk. Saudi-Arabien sei kein besonders guter Partner im Nahen Osten. Die Tötung des regimekritischen Journalisten Khashoggi sei nur die Spitze des Eisbergs. Die Bundesregierung hatte gestern angekündigt, bis auf weiteres keine Rüstungsgeschäfte mit Saudi-Arabien mehr zu genehmigen.



Der saudische Außenminister al-Dschubair sagte erneut umfassende Ermittlungen im Fall Khashoggi zu. Man habe ein Team in die Türkei entsandt und alle, die für den Tod des Journalisten verantwortlich seien, würden in Haft genommen. Saudi-Arabien hat eingestanden, dass Khashoggi im Konsulat in Istanbul getötet wurde.