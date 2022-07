Saudi-Arabien darf künftig von israelischen Flugzeugen überflogen werden - hier die Hauptstadt Riad. (imago)

Die saudische Luftfahrtbehörde erklärte in Riad, der Luftraum werde für alle Fluggesellschaften geöffnet, die die Voraussetzungen für einen Überflug erfüllten. Biden, der sich derzeit zu einem Besuch in Israel aufhält, würdigte den Schritt der saudischen Führung als eine historische Entscheidung. Er reist am Nachmittag nach Riad. Saudi-Arabien erlaubt bislang die Nutzung seines Luftraums für Flüge zwischen Israel und den Vereinigten Arabischen Emiraten sowie Bahrain. Die beiden Golfstaaten hatten im Jahr 2020 diplomatische Beziehungen zu Israel aufgenommen. Saudi-Arabien erkennt Israel dagegen bis heute nicht an.

Der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag, Roth, sagte im Deutschlandfunk (Audiolink), der amerikanische Präsident fahre nicht nur aus nationalem Interesse nach Saudi-Arabien, um die Energiepreise wieder in den Griff zu bekommen. Es gehe auch darum, ein Bündnis zugunsten Israels gegen den Iran zu schmieden.

