Saudi-Arabien will seine Ölexporte ab Mai auf eine Rekordmenge von 10,6 Millionen Barrel pro Tag ausweiten.

Das sei ein Plus von 600.000 Barrel, teilte das Energieministerium in Riad mit. Wegen der Coronavirus-Pandemie gibt es derzeit einen weltweiten Konjunktureinbruch und eine sinkende Nachfrage nach Öl. Zudem befindet sich Saudi-Arabien in einem Preiskrieg mit Russland. Seit Beginn des Jahres ist der Ölpreis um gut 60 Prozent eingebrochen.