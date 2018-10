Der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag, Röttgen, verlangt das Einfrieren aller Rüstungsexporte nach Saudi-Arabien - auch solcher, die bereits genehmigt worden sind. Der CDU-Politiker sagte gestern Abend im ZDF, nach der Tötung des regimekritischen Journalisten Khashoggi im saudischen Konsulat in Istanbul müsse Kronprinz bin Salman deutlich gemacht werden, dass es auch für ihn Grenzen gebe.

Solange die Todesumstände des Reporters nicht restlos aufgeklärt seien, könnten auch zugesagte Geschäfte nicht abgewickelt werden, meinte Röttgen. Dies sei auch eine Frage der Glaubwürdigkeit der demokratischen Staaten. Die Bundesregierung hatte gestern angekündigt, bis auf weiteres keine Rüstungsgeschäfte mit Saudi-Arabien mehr zu genehmigen.



Die türkische Regierung kündigte eine lückenlose Aufklärung im Fall des getöteten saudischen Journalisten an. Nichts werde geheim bleiben, sagte ein Sprecher des türkischen Präsidenten Erdogan in Ankara. Die türkische Regierungspartei AKP wies die saudische Darstellung zurück, dass Khashoggi bei einer körperlichen Auseinandersetzung im saudischen Konsulat in Istanbul versehentlich getötet wurde. Ein AKP-Sprecher sagte, es handele sich vielmehr um einen auf blutrünstige Weise geplanten Mord. Erdogan selbst will sich heute zum Fall Khashoggi äußern.



In der saudi-arabischen Hauptstadt Riad beginnt heute eine Investorenkonferenz. Im Vorfeld hatten wegen der Khashoggi-Affäre viele hochrangige Vertreter abgesagt. Der Fall beschäftigt heute auch das EU-Parlament.