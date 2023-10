Krieg im Nahen Osten

Saudi-Arabien setzt laut dpa und AFP die Annäherung an Israel vorerst aus. (picture alliance / AA / Mustafa Hassona)

Das melden die Deutsche Presse-Agentur und die Nachrichtenagentur AFP. Saudi-Arabien hatte gestern den Aufruf des israelischen Militärs kritisiert, nach dem die Palästinenser den nördlichen Gazastreifen in Richtung Süden verlassen sollen.

China dringt angesichts der Krise im Nahen Osten darauf, rasch eine internationale Friedenskonferenz einzuberufen. Das Außenministerium teilte in Peking mit, darüber habe Ressortchef Wang Yi telefonisch mit seinem US-Kollegen Blinken gesprochen. China warne davor, dass der Konflikt zwischen Israel und der islamistischen Hamas außer Kontrolle gerate. Blinken appellierte an Peking, seinen Einfluss in der Region geltend zu machen, um die Lage zu entschärfen.

Bundeskanzler Scholz telefonierte erneut mit dem israelischen Ministerpräsidenten Netanjahu. Regierungssprecher Hebestreit teilte danach mit, beide seien sich einig darin gewesen, dass man einen, Zitat, "regionalen Flächenbrand" verhindern müsse.

