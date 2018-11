Siemens-Chef Kaeser will in der kommenden Woche zu einer Konferenz des staatlichen Ölkonzerns Saudi-Arabiens, Saudi Aramco, reisen.

Er plane, an einer Podiumsdiskussion in der Stadt Dammam teilzunehmen, erklärte ein Sprecher des Unternehmens. Zuvor hatten mehrere Medien über die bevorstehende Reise des Siemens-Chefs berichtet. Vor rund einem Monat hatte Kaeser wegen des Falls Khashoggi seine Teilnahme an einer Investorenkonferenz in Riad abgesagt.



Die Bundesregierung hatte gestern als Konsequenz aus der Tötung des saudischen Journalisten Khashoggi die Rüstungslieferungen an das Land komplett gestoppt. Es werden auch keine Waffen oder andere Rüstungsgüter mehr nach Saudi-Arabien ausgeliefert, deren Export bereits genehmigt worden war.