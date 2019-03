SPD-Politiker machen Druck für einen unbefristeten Stopp von Rüstungsexporten nach Saudi-Arabien.

Wie mehrere Medien berichten, hat der für Rüstungsexporte zuständige Berichterstatter der SPD-Bundestagsfraktion, Post, eine entsprechende E-Mail an Partei- und Fraktionschefin Nahles geschrieben. Es gelte, klarzumachen, dass die SPD einen endgültigen Lieferstopp wolle, heißt es darin. Die Sachlage in Saudi-Arabien habe sich in keiner Weise geändert.



Zur Zeit gilt ein Exportstopp bis Ende März. Aus Frankreich und Großbritannien gibt es Kritik, weil davon auch Gemeinschaftsprojekte betroffen sind.