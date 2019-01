Der Konzern Rheinmetall droht der Bundesregierung wegen des Lieferstopps für Rüstungsgüter nach Saudi-Arabien mit einer Klage.

Das berichtet das Magazin "Der Spiegel" unter Berufung auf einen Brief von Rheinmetall an das Bundeswirtschaftsministerium. Darin kündige das Unternehmen an, bei einer Fortsetzung des Embargos wegen der eigenen Umsatzausfälle Schadenersatz zu fordern. Aus Sicht von Rheinmetall besteht demnach ein solcher Anspruch, weil die Bundesregierung bereits genehmigte Exporte aus politischen Gründen aufhält. Zudem fürchte die Konzernleitung Klagen von Aktionären, falls sie keinen Schadenersatz verlangt. Auch der Bundesverband der deutschen Sicherheits- und Verteidigungsindustrie hat bereits mit einer Klage gedroht.



Die Bundesregierung genehmigt wegen offener Fragen zum Mord an dem Journalisten Khashoggi derzeit keine neuen Rüstungslieferungen an Saudi-Arabien. Sie wirkt zudem bei schon erteilten Genehmigungen darauf hin, dass die betroffenen Firmen auf die Auslieferung verzichten.