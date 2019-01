Der Konzern Rheinmetall droht der Bundesregierung wegen des Lieferstopps für Rüstungsgüter nach Saudi-Arabien mit einer Klage.

Das berichtet das Magazin "Der Spiegel". Die Bundesregierung genehmigt wegen offener Fragen zum Mord an dem Journalisten Khashoggi derzeit keine neuen Rüstungslieferungen an Saudi-Arabien. Bei schon erteilten Genehmigungen wirkt sie darauf hin, dass die Firmen auf die Auslieferung verzichten. Offiziell widerrufen wurden die Geschäfte nicht. Der SPD-Politiker Post, der in seiner Partei für Rüstungsfragen zuständig ist, sieht für eine solche Klage deshalb derzeit keine Perspektive. Post sagte im Deutschlandfunk, dass deutsche Konzerne mit Saudi-Arabien keine Waffengeschäfte machen sollten und die Bundesregierung Schlupflöcher für Rüstungskonzerne schließen müsse. Als Gründe nannte er den Jemen-Krieg, Menschenrechtsfragen und den ungeklärten Mord an Khashoggi.