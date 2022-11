Wirtschaftsbeziehungen

Eine monströse Stadt für Millionen von Menschen: "The Line" soll nach den Plänen des saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman Al Saud vor allem viele Forscher beherbergen. (picture alliance / abaca / Balkis Press)

Das teilte Südkoreas Präsident Yoon Suk-yeol nach einem Treffen mit Kronprinz Mohammed bin Salman in Seoul mit. Darüber hinaus hoffe man auf eine engere Zusammenarbeit in den Bereichen Rüstung und Energie. Ähnlich äußerte sich der saudische Premieminister. - Das Urbanisierungsprojekt Neom ist ein Vorhaben im Umfang von geschätzt rund 500 Milliarden Euro. In der Wüste an der nordwestlichen Küste des Roten Meeres soll eine auf 170 Kilometern langgezogene Planstadt völlig frei von CO2-Emissionen entstehen.

Diese Nachricht wurde am 17.11.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.