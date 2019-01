Fast vier Monate nach der Ermordung des saudischen Journalisten Khashoggi ist die UNO-Berichterstatterin, Callamard, in der Türkei eingetroffen.

Nach Angaben aus Ankara kam sie zunächst zu einem Gespräch mit dem türkischen Außenminister Cavusoglu zusammen. Callamard hat zudem um Zugang zum saudischen Konsulat in Istanbul gebeten. Die UNO-Berichterstatterin will später auch in Saudi-Arabien ermitteln. Der regierungskritische Journalist war Anfang Oktober im saudischen Konsulat in Istanbul getötet worden. Die Regierung in Riad räumte dies erst nach massivem internationalen Druck ein. Elf Verdächtige stehen inzwischen vor Gericht.