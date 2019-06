UNO-Generalsekretär Guterres hat nach eigener Einschätzung nicht die Befugnis, im Mordfall Khashoggi Ermittlungen gegen den saudischen Kronprinzen bin Salman einzuleiten.

Sein Sprecher sagte in New York, Guterres halte jedoch eine umfassende und transparente Untersuchung für erforderlich. Die Sonderberichterstatterin der Vereinten Nationen für außergerichtliche, standrechtliche oder willkürliche Hinrichtungen, Callamard, hatte einen Bericht an den UNO-Menschenrechtsrat in Genf übergeben. Darin schreibt sie, es gebe glaubwürdige Hinweise auf eine womöglich persönliche Verwicklung bin Salmans und anderer ranghoher Staatsvertreter in den Mordfall. Saudi-Arabien wies den Bericht als unglaubwürdig zurück.



Der Journalist Jamal Khashoggi war 2018 von einem saudischen Spezialkommando ermordet worden.