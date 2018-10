In den USA fordern mehrere demokratische Senatoren von Präsident Trump eine Offenlegung seiner Finanzbeziehungen nach Saudi-Arabien.

In einem offenen Brief warnten sie vor dem Hintergrund des verschwundenen saudi-arabischen Journalisten Khashoggi vor möglichen Interessenskonflikten Trumps. Trump betonte zuletzt, er habe keine finanziellen Interessen in Saudi-Arabien. Im Wahlkampf 2016 hatte er jedoch erklärt, er pflege gute Geschäftsbeziehungen in das Land.



Im Fall Khashoggi rechnet Trump nach eigenen Angaben Ende der Woche mit Antworten. Er sagte in Washington, er wolle wissen, was passiert sei. Außenminister Pompeo werde ihn nach dessen Rückkehr aus Saudi-Arabien und der Türkei informieren. - Khashoggi wird seit seinem Besuch im saudischen Konsulat in Istanbul am 2. Oktober vermisst. Die türkischen Behörden gehen davon aus, dass er getötet wurde.