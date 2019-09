Die Drohnenangriffe auf die größte Ölraffinerie Saudi-Arabiens sind international verurteilt worden. Die EU-Außenbeauftragte Mogherini sprach von einer Bedrohung der Sicherheit in der Region. Eine Sprecherin des Auswärtigen Amtes in Berlin sagte, eine Attacke auf die Infrastruktur Saudi-Arabiens sei durch nichts zu rechtfertigen. Die Organisation für Islamische Zusammenarbeit bezeichnete die Angriffe als terroristischen Akt.

Die Angriffe hatten zu einer deutlichen Verringerung der Produktion in der Raffinerie geführt. Das Energieministerium in den USA erklärte, um möglichen Engpässen bei der Versorgung entgegenzuwirken, sei man zur Freigabe von Ölreserven bereit. An den Finanzmärkten wird mit einem spürbaren Anstieg des Ölpreises gerechnet.

Entwarnung für Deutschland

Hierzulande dürften sich die Auswirkungen nach Einschätzung des Mineralölwirtschaftsverbandes (MWV) allerdings in Grenzen halten: "Aus Saudi-Arabien kommt kaum Öl nach Deutschland - 2018 war es nur ein Prozent", sagte ein Verbandssprecher der Deutschen Presse-Agentur. Eine Engpass-Gefahr beim Öl bestehe für Deutschland also nicht. Derzeit ist nach Angaben des MWV der Ölpreis der maßgeblichen Nordsee-Sorte Brent mit rund 60 Dollar je Barrel (159 Liter) im langjährigen Vergleich eher niedrig. Der Preis habe schon mal über längere Zeit bei mehr als 100 Dollar gelegen.



Zu den gestrigen Drohnenattacken hatten sich die Huthi-Rebellen im saudi-arabischen Nachbarland Jemen bekannt. US-Außenminister Pompeo machte hingegen den Iran verantwortlich. Die Regierung in Teheran wies dies zurück. Ein Sprecher des iranischen Außenministeriums bezeichnete die Vorwürfe als unverständlich und sinnlos.