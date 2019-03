Unionsfraktionsvize Wadephul lehnt eine Verlängerung des Exportstopps für Rüstungsgüter nach Saudi-Arabien ab.

CDU und CSU wollten die Ausfuhr von Küstenschutzbooten in jedem Fall genehmigen, sagte Wadephul dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Eine erneute Verschiebung hielte er für einen außenpolitischen Fehler. Zuvor hatte sich die SPD-Vorsitzende Nahles dafür ausgesprochen, das Embargo um weitere sechs Monate zu verlängern. Ende 2018 hatte die Bundesregierung entschieden, vorerst keine Rüstungsgüter mehr an Riad zu liefern. Hintergrund war die Ermordung des regierungskritischen Journalisten Khashoggi.



Im Koalitionsvertrag steht zudem, dass es grundsätzlich keine Rüstungsexporte mehr an Länder geben darf, die am Bürgerkrieg im Jemen beteiligt sind. Dort führt Saudi-Arabien eine Kriegsallianz an.