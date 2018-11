Saudi-Arabien stockt seine Hilfen für das finanziell angeschlagene Palästinenserhilfswerk der Vereinten Nationen auf.

Wie die UNRWA mitteilte, spendet Riad weitere 63 Millionen Dollar für Projekte im Gazastreifen, im Westjordanland und in Jordanien. Saudi Arabien hatte in dieser Woche bereits eine Vereinbarung über 50 Millionen Dollar unterzeichnet.



Grund für die finanzielle Schieflage der UNRWA ist der Rückzug der USA. Im vergangenen Jahr hatten sich die Vereinigten Staaten mit rund 365 Millionen US-Dollar beteiligt. Das Hilfswerk versorgt nach eigenen Angaben mehr als fünf Millionen Menschen in den Palästinensergebieten, Jordanien, Syrien und im Libanon.