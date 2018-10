Überschattet vom gewaltsamen Tod des Journalisten Khashoggi hat in Saudi-Arabien eine Investorenkonferenz begonnen.

Zu Beginn des Treffens in der Hauptstadt Riad sagte die als einflussreich geltende saudische Unternehmerin Olayan, die schrecklichen Taten, über die in den vergangenen Wochen berichtet worden sei, seien der Kultur ihres Landes fremd. Nach saudischen Angaben haben sich mehr als 3.000 Teilnehmer zu der Konferenz angemeldet. Darunter sind der Chef des französischen Energiekonzerns Total, Pouyanné, und der Leiter des russischen Fonds für Direktinvestitionen, Dmitrijew. Abgesagt haben unter anderen US-Finanzminister Mnuchin und die Chefin des Internationalen Währungsfonds, Lagarde. Auch Siemens und die Großbank HSBC sind nicht dabei. - Mit der internationalen Investorenkonferenz will Saudi-Arabien den Umbau seiner stark vom Öl abhängigen Wirtschaft vorantreiben und um Geldgeber werben.



Der saudische Regimekritiker Khashoggi war Anfang des Monats im Konsulat seines Landes in Istanbul getötet worden.