Saudi-Arabien hat zwei Frauenrechtlerinnen unter Auflagen freigelassen.

Eine Menschenrechtsorganisation in London teilte mit, die beiden Aktivistinnen Badawi und Sada befänden sich auf freiem Fuß. Eine entsprechende Anfrage der Nachrichtenagentur Reuters an die saudische Regierung blieb unbeantwortet. Die beiden Frauen waren vor drei Jahren verhaftet und zu fünf Jahren Gefängnis verurteilt worden. Badawi und Sada hatten unter anderem die Abschaffung des männlichen Vormundschaftsgesetzes in Saudi-Arabien gefordert. Inzwischen hat das Königreich zahlreiche Reformen beschlossen, die das Land öffnen und Frauen mehr Rechte geben.

Diese Nachricht wurde am 28.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.