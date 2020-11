In Saudi-Arabien sind bei einem Anschlag auf eine internationale Gedenkveranstaltung zum Ende des Ersten Weltkriegs zwei Menschen verletzt worden.

Der Sprengsatz detonierte während der Zeremonie auf einem nicht-muslimischen Friedhof in Dschidda. Vertreter mehrerer ausländischer Konsulate waren anwesend, darunter aus Frankreich und Griechenland. Das Außenministerium in Paris sprach von einem "niederträchtigen Anschlag" und verlangte Aufklärung. Die französische Botschaft rief ihre Landsleute zu erhöhter Wachsamkeit auf, besonders an touristisch geprägten Orten.

