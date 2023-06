Diplomatie

Der saudische Außenminister bin Farhan sucht die Annäherung an den Iran. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Ahmed Yosri)

Erstmals seit mehreren Jahren reiste der saudische Außenminister bin Farhan nach Teheran, wie die Staatsagentur Irna berichtete. Die Beziehungen zwischen dem sunnitischen Königreich und dem mehrheitlich schiitischen Iran gelten seit Jahren als angespannt.

2016 brach Saudi-Arabien nach einem Angriff von Demonstranten auf seine Botschaft in Teheran die diplomatischen Kontakte ab. Auslöser war die Hinrichtung eines bekannten schiitischen Geistlichen in Saudi-Arabien. Ihre Rivalität trugen beide Staaten auch bei militärischen Konflikten in der Region aus, beispielsweise im Jemen. Unter Vermittlung Chinas näherten sich Saudi-Arabien und der Iran inzwischen wieder an.

