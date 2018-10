Der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman bestreitet, dass der regimekritische Journalist Jamal Khashoggi im saudischen Konsulat in Istanbul festgehalten wird.

Bin Salman sagte in einem Interview mit dem Medienunternehmen Bloomberg, er wisse nicht, wo sich Khashoggi aufhalte. Das Konsulat habe er jedenfalls am Dienstag wieder verlassen. Türkische Ermittler dürften sich gerne davon überzeugen und die Räumlichkeiten durchsuchen, erklärte bin Salman.



Khashoggi hatte das saudische Konsulat in Istanbul am Dienstag betreten, um Papiere abzuholen, kam nach Darstellung seiner Verlobten aber nicht wieder heraus. Der regimekritische Journalist lebt seit dem vergangenen Jahr in den USA im Exil. Wegen seines Verschwindens wurde der saudische Botschafter ins türkische Außenministerium einbestellt.