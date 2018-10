Im Fall des getöteten regierungskritischen Journalisten Khashoggi hat Saudi-Arabien weitere Details in Umlauf gebracht.

Die Nachrichtenagentur Reuters meldet unter Berufung auf einen hochrangigen Regierungsvertreter, der 59-Jährige sei im Konsulat in Istanbul durch einen Würgegriff gestorben. Man habe zunächst Khashoggi überzeugen wollen, nach Saudi-Arabien zurückzukehren. Das in die Türkei entsandte Team habe dann aber die Anweisungen überschritten und schnell Gewalt angewendet. Der Journalist habe sich widersetzt und sei in einen Würgegriff genommen worden. Dabei sei er gestorben. Der saudische Regierungsvertreter hob hervor, es sei nicht die Absicht gewesen, Khashoggi zu töten. Die Leiche sei in einen Teppich eingewickelt und in einem Auto des Konsulats weggeschafft worden.



Die Regierung in Riad hatte gestern eingestanden, dass Khashoggi bei einem Kampf mit mehreren Personen im Konsulat gestorben sei. Zahlreiche Regierungen weltweit forderten daraufhin weitere Informationen und eine umfassende Untersuchung. Bundesaußenminister Maas stellte die deutschen Rüstungsexporte nach Saudi-Arabien in Frage.



Sie können viele Fragen und Antworten zum Fall Khashoggi hier nachlesen.