Noch sind die Ermittlungen nicht abgeschlossen, noch kommen beinahe stündlich neue Informationen ans Licht, Puzzleteile, aus den sich kein klares Bild legen lässt. Aber eines ist schon jetzt völlig klar: Der Fall Khashoggi wird Maßstäbe setzen, nicht nur im Umgang mit Saudi-Arabien, sondern weltweit für den Umgang mit Demokratie und Menschenrechten. Denn dieser Fall wird zeigen, ob rote Linien tatsächlich eingehalten werden oder ob – wie so oft – die Welle von Mahnungen und Empörung am Ende einfach wieder abebbt, als wäre nichts gewesen.

Der Fall Khashoggi ist deshalb so wichtig, weil die weltweite Aufmerksamkeit für das Verschwinden eines Regimekritikers nie größer war als in diesem Fall. Wann haben sonst Regierungen, internationale Organisationen und Wirtschaftsbosse jemals so einmütig Stellung bezogen? In den USA, die in diesem Fall eine Schlüsselrolle spielen, bekommt Präsident Trump Druck sogar aus der eigenen Partei. Schließlich hat der saudische Journalist in den USA gelebt und für die renommierte "Washington Post" geschrieben. Wenn selbst dieser ganze Druck nicht für Aufklärung sorgt, was denn dann?



Doch bei Trump, der seit seinem Amtsantritt die Saudis gewähren lässt, verblasst die rote Linie bereits. Ja, Trump hat seinen Außenminister nach Saudi-Arabien und die Türkei geschickt, aber die Gespräche in Saudi-Arabien waren auffallend freundlich. Und ein US-Senator schrieb auf Twitter zu Recht, es sei schon außergewöhnlich, in welchem Maße sich Trump zum Sprachrohr der Saudis macht.

Trump will Rüstungsdeal mit Saudi-Arabien nicht riskieren

Aber Trump hat eben Interessen, es geht um milliardenschwere Rüstungsdeals und Saudi-Arabien als Partner gegen den Iran. Das will Trump nicht riskieren. Auch für deutsche Unternehmen ist der Wüstenstaat ein wichtiger Handelspartner. Was wiegt da wohl schwerer: Handelsbilanz oder Mord?



Noch wissen wir nicht, wie sich der Fall weiterentwickelt. Noch haben wir keine Beweise. Aber viele Indizien und nichts als saudische Lippenbekenntnisse, bei der Aufklärung mitzuwirken. Das wird nicht reichen. Das Verschwinden des saudischen Journalisten muss tatsächlich aufgeklärt wird. Hinter diese rote Linie darf man nicht zurück.

Gründlich, transparent und schnell, das dürfen keine Floskeln bleiben. Denn wenn am Ende tatsächlich ein solcher Mord vor den Augen der Welt ungesühnt bleibt, dann werden sich alle ermutigt fühlen, die Macht haben und Menschenrechte und Demokratie mit Füßen treten. Ganz gleich, was im Fall Khashoggi herauskommt: Das Signal, das davon ausgeht, wird ein weltweites sein.