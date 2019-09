Mehrere Verbände und Ligen wehren sich gegen die illegale Übertragung von Fußball-Großereignissen in Saudi-Arabien.

FIFA, UEFA und die Deutsche Fußball Liga machen dafür schon länger den Sender BeoutQ verantwortlich, dessen Sitz sie in Saudi-Arabien vermuten - was das Königreich bestreitet. Um ihre Annahme zu belegen, gaben die Verbände gemeinsam mit europäischen Top-Ligen und der asiatischen Konföderation eine Studie in Auftrag. Diese hat nun bestätigt: BeoutQ hat in der Vergangenheit Spiele der europäischen Fußballligen und Großereignisse wie die WM in Russland gezeigt, ohne die dafür erforderlichen Rechte zu besitzen. Technisch möglich gemacht hätten das Satellitenanbieter wie Arabsat aus Saudi-Arabien. Die Fußballverbände und -ligen forderten Arabsat auf, dem "Piratensender" BeoutQ ab sofort keine Plattform mehr zur Verfügung zu stellen.



Die Frage ist, ob BeoutQ sich daran hält. Die Übertragungsrechte für viele Sportereignisse in der arabischen Welt liegen bei dem Sender Beln Sports mit Sitz in Katar. Für Saudi-Arabien besitzt Beln Sports keine Sendelizenz. Diese Lücke füllt seit einiger Zeit BeoutQ. 2022 findet die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar statt.