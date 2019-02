Die US-Regierung kritisiert die Abschiebung eines Terroristen aus der sogenannten Sauerland-Gruppe in die Türkei.

Man sei zutiefst enttäuscht, dass die deutschen Behörden den Mann nicht an die Vereinigten Staaten ausgeliefert hätten, erklärte Justizminister Whitaker. Damit habe Deutschland seine vertraglichen Verpflichtungen missachtet und einem Terroristen absichtlich bei der Flucht geholfen.



Der heute 40-Jährige Islamist hatte in Deutschland eine elfjährige Haftstrafe verbüßt. Im Jahr 2007 war er als Teil einer Terrorzelle festgenommen worden, die in einer Ferienwohnung im Sauerland Anschläge vorbereitete. Ziel waren unter anderem Einrichtungen der US-Armee in Deutschland. Die amerikanische Justiz wirft ihm außerdem vor, an der Grenze zwischen Afghanistan und Pakistan an Anschlägen beteiligt gewesen zu sein. Sie hatte deshalb seine Auslieferung beantragt, das Oberlandesgericht Frankfurt entschied jedoch dagegen. Hintergrund ist das Verbot einer Doppelbestrafung im deutschen Recht.