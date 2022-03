Ein Schriftzug von "Save The Children" (hier an einem Gebäude in London) (AFP/Justin TALLIS)

Sie seien auf der Suche nach Wasser und Nahrung, wie die Nichtregierungsorganisation in Berlin mitteilte. Die Zahlen stiegen rapide weiter, und auch immer mehr Kinder litten an Unterernährung. Demnach sind die Auswirkungen der Klimakrise in Somalia besonders stark zu spüren. Einige Gebiete erlebten die größte Trockenheit seit 40 Jahren, hieß es von "Save the Children" weiter. 4,3 Millionen Menschen und damit ein Viertel der Bevölkerung seien betroffen. Verschärft werde die Situation durch die Folgen des Krieges in der Ukraine, der Lebensmittelpreise und Transportkosten für Importe wie Weizenmehl in die Höhe treibe.

Die Organisation rief die internationiale Gemeinschaft auf, ihre Hilfsbemühungen zu verstärken und 1,46 Milliarden US-Dollar bereitzustellen.

Diese Nachricht wurde am 28.03.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.