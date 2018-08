Die Organisation "Save the Children" hat mit Entsetzen auf den Luftangriff im Jemen reagiert, bei dem auch viele Kinder getötet wurden.

Die Geschäftsführerin in Deutschland, Krüger, sagte im Deutschlandfunk, es handle sich um eine neue Form der Gewalt und Eskalation. Sie sprach von einer "Kriegstaktik" und forderte zugleich eine unabhängige Untersuchung des Angriffs, bei dem auch ein Schulbus getroffen wurde.



Laut "Save the Children" befinden sich unter den Opfern mindestens 29 Kinder im Alter von sechs bis 16 Jahren. Insgesamt gab es 50 Tote und viele weitere Verletzte. UNO-Generalsekretär Guterres und das Kinderhilfswerk Unicef verurteilten den Angriff.



Krüger betonte, "Save the Children" sei im Jemen seit den 60er-Jahren aktiv. Der aktuelle Krieg habe dazu geführt, dass zwei Millionen Kinder nicht mehr zur Schule gehen könnten und eine verlorene Generation heranwachse. Die Lage im Jemen sei die "schlimmste humanitäre Katastrophe" weltweit.



Krüger forderte nachdrücklich eine politische Lösung. "Druck ist möglich", sagte sie und betonte, schließlich sei der Konflikt menschengemacht. Insofern gebe es durchaus Möglichkeiten, den Krieg zu beenden. Möglich seien zum Beispiel weitere Waffenembargos und der Einsatz diplomatischer Mittel - neben politischem und wirtschaftlichem Druck.



In dem Krieg stehen sich die schiitischen Huthi-Rebellen und die international anerkannte Regierung gegenüber. Die Huthi werden vom Iran unterstützt. Hinter der Regierung steht eine saudisch-geführte Allianz, die vor allem Luftangriffe gegen die Huthi fliegt. Mehr als 10.000 Menschen sind bislang in dem Krieg getötet worden.