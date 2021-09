Save the Children

Die Hilfsorganisation Save the Children hat auf den Einfluss des Klimawandels auf die Migration in Burundi hingewiesen.

In dem ostafrikanischen Land hätten mehr als 100.000 Menschen wegen der Klimaveränderung ihre Heimat verlassen, heißt es in einem Bericht der britischen Hilfsorganisation. Nur 16 Prozent der Migration innerhalb des Landes sei auf Konflikte zurückzuführen. Größtes Umweltproblem seien häufigere Starkregen, die unter anderem zum Anstieg des Tanganjikasees führten. Die Save the Children-Länderdirektorin für Burundi, Korde, erklärte, dass Ostafrika besonders vom globalen Klimawandel betroffen sei. Grund dafür könnten verstärkte Wassertemperatur-Unterschiede zwischen den westlichen und östlichen Gebieten des Indischen Ozeans sein.

