Für Kinder und Jugendliche werden kriegerische Auseinandersetzung nach Einschätzung der Hilfsorganisation Save the Children immer gefährlicher.

Inzwischen lebten weltweit etwa 415 Millionen Mädchen und Jungen - jedes sechste Kind - in einem Konfliktgebiet, heißt es in einem jetzt vorgelegten Bericht, der sich auf Zahlen aus dem Jahr 2018 stützt. Den Schwerpunkt bilde Afrika. Danach wachsen allein dort 170 Millionen Mädchen und Jungen in einer Krisenregion auf. Zu den zehn gefährlichsten Ländern zählten etwa Somalia, der Jemen und die Demokratische Republik Kongo. Aber auch Länder aus anderen Regionen - wie Syrien oder Afghanistan - werden in dem Report von Save the Children genannt.