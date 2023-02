Flucht und Migration

Seenotretter im Einsatz im Mittelmeer (AP/Joan Mateu)

In diesem Zeitraum habe etwa eine halbe Million Menschen das Meer überquert oder es versucht, heißt es in einem Bericht der Organisation "Save the Children". 8.468 von ihnen seien dabei gestorben oder verschwunden. Die Hilfsorganisation beklagt wörtlich einen "wachsenden Trend" unter europäischen Staaten, Flüchtlinge mit Druck oder illegal daran zu hindern, ihr Territorium zu betreten. In manchen Fällen würden sogar jene, die ankämen, entführt oder gleich wieder ausgewiesen. Die sogenannten Pushbacks erfolgten gewaltsam und offenbar systematisch.

