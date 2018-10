Die Lage im Jemen wird nach Darstellung von Hilfsorganisationen für die Bevölkerung immer dramatischer.

Laut Save the Children ist das Leben der Menschen durch den wirtschaftlichen Zusammenbruch inzwischen ebensosehr bedroht wie durch anhaltende Bombardierungen im Bürgerkrieg. Die Preise für Grundnahrungsmittel hätten sich seit 2015 verdoppelt. Eltern äßen tagelang nichts, um die wenige verfügbare Nahrung ihren Kindern geben zu können. Save the Children appellierte an die Konflikparteien im Jemen, die Lieferung humanitärer Hilfsgüter zu ermöglichen und Friedensgespräche aufzunehmen.



Schiitische Huthi-Rebellen und die sunnitisch geprägte Zentralregierung kämpfen in dem vorderasiatischen Land seit Jahren um die Macht. Laut UNO könnte von der Hungersnot bald die Hälfte der Bevölkerung betroffen sein - rund 14 Millionen Menschen.