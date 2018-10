Save the Children

Die Lage im Jemen wird für die Bevölkerung immer dramatischer.

Laut der Hilfsorganisation "Save the Children" ist das Leben der Menschen durch den wirtschaftlichen Zusammenbruch inzwischen ebenso sehr bedroht wie durch anhaltende Bombardierungen im Bürgerkrieg. So hätten sich die Preise für Grundnahrungsmittel seit 2015 verdoppelt.



Schiitische Huthi-Rebellen und die sunnitisch geprägte Zentralregierung kämpfen in dem Land seit Jahren um die Macht. Gestern wurden mindestens 19 Menschen bei einem Luftangriff nahe der Hafenstadt Hudaida getötet.