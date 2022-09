Saxophonist Pharoah Sanders (USA) anlässlich eines Konzerts im Gewerkshaus Erfurt (Archivbild). (imago/fotokombinat)

Er starb im Alter von 81 Jahren in Los Angeles, wie seine Plattenfirma mitteilte. Der Saxofonist war in den Sechzigerjahren eine der Schlüsselfiguren in der Avantgarde-Phase des Modern Jazz. Gemeinsam mit John Coltrane hatte er die ersten Formen des Free Jazz entwickelt. Sanders galt als einer der Begründer des Ethno-Jazz, wobei er den Islam und die spirituellen Traditionen Afrikas oft in seine Arbeiten einbezog und zum Thema seiner Musik machte.

