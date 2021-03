Der Sound des späten John Coltrane war stark geprägt durch den Einfluss seiner Pianistin und Ehefrau Alice Coltrane. Nach dem Tod des legendären Saxofonisten machte sie viele Platten unter eigenem Namen, die erst in jüngerer Zeit wieder mehr Beachtung finden. Lakecia Benjamin begreift die Musik der beiden in ihrem Projekt „Pursuance - The Coltranes“ als Einheit. Während das im Frühjahr 2020 veröffentlichte Studioalbum mit vielen illustren Gästen glänzt, trat die Altsaxofonistin bei ihrem Konzert für das Jazzfest Berlin im Quartett an. Der Hochdruck und die hymnische Energie ihrer Coltrane-Adaptionen blieben dabei jedoch unvermindert erhalten. Benjamin, Jahrgang 1982, gehört in den USA zu den führenden Figuren einer neuen Generation starker Instrumentalistinnen im Jazz. Die New Yorkerin, die schon mit Prince und Stevie Wonder gearbeitet hat, mischt in ihre hitzigen Improvisationen auch ihre Erfahrungen aus Soul, Funk, R ’n’ B.

Lakecia Benjamin, Altsaxofon

Zaccai Curtis, Piano

Lonnie Plaxico, Bass

E.J. Strickland, Schlagzeug

Aufnahme vom 6.11.2020 aus dem Roulette, New York City, im Rahmen des Jazzfest Berlin 2020