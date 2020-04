Angefangen hat alles mit der Band Nicole Jo. Gemeinsam mit ihrem Bruder und zwei weiteren Musikern gründete Nicole Johänntgen das Groove- und Funk-inspirierte Quartett 1998. Da hatte sie noch nicht einmal ihr Jazz-Saxofonstudium begonnen. Nicole Jo gibt es bis heute. In der Zwischenzeit sind jedoch zahlreiche andere Projekte hinzugekommen: Nicole Johänntgen spielt Bigband-Jazz im European Swinging Orchestra, taucht mit ihrem Quartett Henry in die Jazzwelt von New Orleans ein oder begibt sich mit ihrer Band Moncaup in indische oder orientalische Gefilde. Außerdem gründete sie das auf die umfassende Weiterbildung von Musikerinnen ausgerichtete Förderprojekt S.O.F.I.A. (Support of female improvising artists). Bei all ihren musikalischen Aktivitäten hat sich die Wahl-Schweizerin eine fast schon kindliche Entdeckungsfreude bewahrt. Die klangliche Konstante bildet ihr emotionales Saxofonspiel. Ganz gleich, ob sie zum Alt- oder Sopransaxofon greift: sobald Nicole Johänntgen darauf bläst, klingt es nach ansteckender Lebensfreude.