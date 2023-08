Projekt "Fuchsbau"

Im Freiburger Stadion startet das Schutzkonzept "Fuchsbau". (picture alliance/dpa | Philipp von Ditfurth)

Das Projekt namens "Fuchsbau" befinde sich in dieser Saison in einer Pilotphase, erklärte Arne Stratmann, Leiter Gesellschaftliche Kommunikation und Fans beim Fußball-Bundesligisten. Man wolle Betroffenen und potenziell Betroffenen unkomplizierte Soforthilfe am Spieltag anbieten. Entsprechend geschultes Personal sei im Stadion, um die Menschen in Empfang zu nehmen und dann gemeinsam mit ihnen abzuwägen, welche Form von Hilfe sie brauchen. Unter anderem gebe es hierfür spezielle Schutzräume.

Auch andere Fußballbundesligisten haben ähnliche Konzepte. Dazu zählen "Das Dächle" beim VfB Stuttgart, "Luisa ist hier" bei Bayer 04 Leverkusen oder "Wo ist Lotte?" in der Hauptstadt bei Hertha BSC.