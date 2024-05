Der SC Magdeburg hat sich nach 2001 und 2022 zum dritten Mal die deutsche Handball-Meisterschaft gesichert. (Uwe Anspach / dpa / Uwe Anspach)

Bester Magdeburger Werfer gegen Mannheim war Daniel Pettersson mit sechs Treffern, insgesamt gewann das Team mit 34 zu 21 Punkten . In der gesamten Saison gewann der SC 29 von 33 Partien. Die Meisterschale wird am Sonntag nach dem letzten Spiel überreicht.

Die Mannschaft hatte in diesem Jahr schon die Klub-WM und den DHB-Pokal gewonnen. In der Champions League steht Magdeburg im Halbfinale und trifft am 8. Juni auf das dänische Team Aalborg Handbold. Finale ist am Tag darauf.

Diese Nachricht wurde am 31.05.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.